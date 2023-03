Lavori in corso, strada Chiesuola a senso unico tra Appia e Borgo Piave

Chi percorre ogni giorno la Strada provinciale Chiesuola, oggi avrà bisogno di un bel bagaglio di pazienza aggiuntiva. L’arteria infatti, nell’intero tratto compreso tra la rotatoria dell’Appia e quella di Borgo Piave, nella mattinata di oggi diventerà a senso unico. A Borgo Piave si potrà solo uscire, mentre si potrà entrare soltanto dal lato dell'Appia. La viabilità quindi ci sarà, la strada non sarà chiusa totalmente, ma si può facilmente prevedere che sarà piuttosto rallentata lungo la provinciale, e che le strade alternative saranno sovraccariche del traffico deviato. Ad annunciare il senso unico, che dovrebbe durare in tutto sei ore, è stata un’ordinanza della Provincia di Latina. Si legge nel documento che “la società Acqualatina ha comunicato per le vie brevi che, a seguito di ripetuti interventi di riparazione effettuati sul tratto stradale, ha incaricato l’operatore economico addetto alla manutenzione per l’esecuzione di un intervento di ripristino della pavimentazione; i lavori si ritengono necessari e urgenti nel tratto della strada Chiesuola, compreso tra il km 0 (rotatoria Borgo Piave) e il Km. 0+900 circa. I lavori verranno svolti dall’Impresa Terramare Srl ed interesseranno la mezza corsia in entrambi i sensi di marcia”; "il tratto di strada interessato dai lavori è percorso da un notevole traffico di veicoli e mezzi pesanti e dato che le lavorazioni comportano l’uso di mezzi d’opera" - si legge ancora nell'ordinanza l'istituzione del senso unico è necessaria "al fine di salvaguardare sia la sicurezza degli utenti della strada sia le maestranze addette ai lavori". Il senso unico resterà in vigore “il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’intervento, previsto nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 16,30”. Il provvedimento è presto rimbalzato su tutte le chat locali. Non è mancata qualche polemica, perché parecchi residenti infatti si sono chiesti come mai non siano stati avvisati almeno con un cartello, ma sia stata necessaria la “fortuna” di trovarsi nelle chat giuste. Come per esempio quelle scolastiche. Perché infatti su strada Chiesuola ci sono anche due plessi dell’istituto Prampolini (primaria e infanzia), ente peraltro non in copia nell’avviso emanato da Via Costa. Decine di auto si riverseranno in orario di punta per riprendere i bambini agli orari di uscita delle 14.10 e tra le 15.30 e le 16, incolonnandosi a tempo indeterminato fino alla prima uscita utile (Via Torre La Felce e Via del Saraceno).