Latina, flashmob sonoro: «Apriamo le finestre e suoniamo tutti insieme»

Se suonate uno strumento, oppure no...va bene anche il triangolo...l' importante è partecipare tutti al #FlashmobSonoro! Suoniamo insieme, anche se lontani: rallegriamo la nostra città. L'invito è dell'Associazione “Tre mamme per amiche” di Latina, l'idea invece arriva dalla Capitale, dalla streetband Fanfaroma.Domani chi vuole partecipare deve solo aprire le finestre alle 18 e per un quarto d'ora suonare, strimpellare, cantare. Come dicono gli organizzatori: «Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l'importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l'anima e in questo momento ne abbiamo bisogno.Quindi sì rompiamo il silenzio!!!È un evento che non mira al perfezionismo ma è un esperimento di socialità a distanza.I vostri video potete caricarli direttamente sulla bacheca dell’evento, in modo da condividere con tutti la memoria dell’esperienza!».