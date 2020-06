Un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul sito di Indeco a Borgo Montello. La Provincia di Latina ha autorizzato l'impianto fotovoltaico da 398,97kw (kilowatt) sulle sponde dell'ex invaso S4, da anni in post gestione. S4 è l'invaso situato sostanzialmente al centro del sito gestito da Indeco, tra S6 e S7, tutti ormai in post gestione. Il nuovo impianto di produzione di energia elettrica, incluso nell'aggiornamento dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) rilasciato dalla Regione due anni fa, ha visto la conclusione positiva della conferenza dei servizi e, dopo i 15 giorni di pubblicazione, nessuna opposizione o osservazione da parte di enti competenti. La costruzione dell'impianto vedrà anche la realizzazione di tutte le infrastrutture di collegamento alla rete elettrica, e l'atto della Provincia autorizza anche la società E-Distribuzione all'esercizio dell'elettrodotto di connessione. La gestione dell'impianto sarà di 30 anni, partire dal 4 giugno 2020 e quindi fino al 3 giugno 2050. Tra le prescrizioni previste dalla Provincia, anche il versamento delle polizze fideiussorie, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, e la comunicazione di tutti i dati relativi all'impianto. Non è il primo impianto di produzione di energia di Indeco sul sito di Montello: la società ne ha infatti già realizzato uno da 2,6 megawatt, che ha subito un anno fa una riduzione di potenza generabile di circa 1mw, passando così a 1,6mw di produzione. In questo caso però, si tratta di un impianto diverso, in quanto alimentato dal biogas generato dalla discarica stessa, ovvero recupera i gas naturalmente prodotti dal processo di assestamento dei rifiuti contenuti all'interno degli invasi. Indeco consegnò già vari anni fa alla Regione la rinuncia alla Via (Valutazione di impatto ambientale) per una ipotesi di sopraelevazione da 165mila metri cubi per l'invaso S8, che fu posto sotto sequestro dalla magistratura per una ipotesi di superamento dei limiti autorizzati. Sul sito di Montello tutti i sindaci pontini e la stessa Provincia si sono espressi più volte in maniera negativa su ipotesi di nuovo utilizzo di quegli invasi di discarica, in particolare in riferimento alla richiesta di ulteriore abbancamento avanzata da Ecoambiente per una massa di circa 35mila metri cubi, disponibilità derivata dal naturale assestamento della sottostante massa di rifiuti. I sindaci pontini sono stati convocati per venerdì mattina dal presidente della Provincia, Carlo Medici, per una nuova seduta del tavolo sull'impiantistica pubblica, per l'identificazione dei siti destinati agli impianti di trattamento della frazione umida e dello stoccaggio del secco residuo.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

