Roberto Lessio sceglie l'isolamento. Non si tratta del prolungamento del lockdown dovuto al Covid ma di una decisione politica. La sua utenza telefonica è irraggiungibile da venerdì mattina, da quando la Marina di Latina si è svegliata sconquassata da una violenta mareggiata che ha di nuovo messo a nudo la fragilità della costa. Una coincidenza? Solo l'ultima congiuntura sfavorevole all'assessore più ambientalista che Latina abbia mai avuto? Lessio sceglie l'isolamento, dicevamo, e si rifugia nella sua abitazione di Borgo Sabotino. Intorno ci sono i campi: Sono impegnato nella coltivazione delle fragole, afferma, ricevendoci al cancello. L'ormai ex assessore ha lasciato la pentola sul fuoco e ha fretta di tornare in casa per girare la marmellata. Ma più che altro ha poca voglia di parlare sebbene abbia più di qualcosa da dire rispetto alle sue dimissioni dalla carica di assessore comunale all'Ambiente. Lo si capisce quando, a fronte di insistenti domande sulle ragioni della drastica iniziativa formalmente attribuita a motivi personali, dice: A tempo debito, a tempo debito verrà tutto fuori. Ma perché non chiarire subito? Lessio appare una pentola a pressione, ma non sbotta. Mantiene fede al suo proposito, quello di restare in isolamento politico. In Comune oggi la celebrazione al suo impegno per il bene comune, alla sua battaglia per la costituzione dell'azienda speciale Abc, per la non riapertura della discarica di Borgo Montello, ma è già archiviato: il suo successore nell'esecutivo è Dario Bellini. A poco più di 24 ore dalle dimissioni di Lessio, Damiano Coletta ha nominato il capogruppo di Lbc nuovo assessore all'Ambiente, rimescolando qualche altra delega. Tutto pianificato da tempo a fronte di quelle critiche che Lessio ha ricevuto non soltanto dall'opposizione? Le dimissioni continuano ad essere attribuite a motivi personali, appena smentiti da quel a tempo debito verrà tutto fuori.

