Pretende altro metadone e minaccia il medico con un coltello, arrestato per rapina

Aveva già ottenuto la sua dose di metadone, ma era tornato sui propri passi minacciando con un coltello il personale del Servizio tossicodipendenze dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina .

Un uomo di 57 anni, è stato arrestato da personale della Questura di Latina in servizio presso l’ufficio di polizia dello stesso ospedale. Questa mattina, 18 dicembre, si era recato a chiedere metadone ma aveva già ricevuto una dose sufficiente per alcuni giorni. Al rifiuto del medico ha estratto un coltello e minacciato il sanitario che - impaurito - ha consegnate altre dosi. L'allarme è scattato subito dopo e personale del posto di polizia ha fermato e disarmato il tossicodipendente nella vicina via Buonarroti. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata.

APPROFONDIMENTI LATINA Priverno: due overdose in poche ore, salvato giovane tossicodipendente

Vedi anche > Latina, ressa al Cup di Largo Celli, parole grosse e spinte: la Polizia riporta la calma

© RIPRODUZIONE RISERVATA