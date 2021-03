Poste, arriva la carta ricaricabile "green" per ragazzi fino a 17 anni

E' disponibile anche negli 87 uffici postali della provincia di Latina la nuova carta di pagamento ricaricabile “Postepay Green” dedicata ai ragazzi da 10 a 17 anni, realizzata da Poste Italiane in collaborazione con Visa e prodotta in materiale biodegradabile (composta per l’82% da acido polilattico di origine biologica) all’insegna della sostenibilità.

«Con Postepay Green, Poste Italiane amplia ulteriormente il campo delle proprie applicazioni in chiave Esg (Environmental, social e governance) - si legge in una nota - per la tutela ambientale, favorendo lo sviluppo e l’uso di prodotti ecosostenibili, con l’obiettivo di tagliare il traguardo di 20 milioni di carte biodegradabili entro il 2025».

La gestione della nuova carta è ottimizzata dall’App Postepay, che consente di soddisfare sia le esigenze dei figli che quelle dei genitori: i giovani possono fare acquisti e pagamenti quotidiani in autonomia, in modalità fisica e digitale, o scambiare piccole somme di denaro con i propri amici; i genitori, invece, possono utilizzare l’App per personalizzare l’uso della carta Green in base alle necessità di spesa del momento. Tramite il servizio di “parental control”, i genitori possono anche tenere sotto controllo le spese del proprio figlio, impostare i limiti di prelievo/spesa, abilitare/disabilitare la carta agli acquisti online per singole categorie merceologiche e l’utilizzo all’estero.

