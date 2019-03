Latina, picchia la moglie e rapina un corriere: rintracciato a Roma e arrestato

Ha picchiato la moglie, rapinato un corriere e poi è fuggito da Latina. L'episodio risale allo scorso 8 marzo e al termine di un'indagine gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a rintracciare e ad arrestare Alessandro Liuzzi, 44 anni, catturato a Roma in casa di un amico. Dopo l'aggressione la donna era andata via di casa con i figli e si era presentata alla caserma dei carabinieri di Aprilia. L'uomo, che non riusciva più a rintracciarli a quel punto si è presentato in casa di amici mostrando un'arma e minacciando di andare dai suoceri, armato, per trovare la moglie e i figli. Dopo alcuni giorni di ricerche l'uomo è stato rintracciato a Roma, in località Colli Albani. A novembre era uscito dal carcere dopo una condanna per violenza sessuale di gruppo. Ora è finito di nuovo agli arresti per atti persecutori, minacce e rapina.



