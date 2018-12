Latina, lascia l’auto in sosta vietata e blocca il traffico

Parcheggia l’auto in curva, sulle strisce pedonali, proprio sotto al Comune di Latina, tra piazza del Popolo e corso a Repubblica. Risultato: l’autobus non riesce a girare e traffico su blocca dietro il mezzo. Accade alle 11, nell’area più centrale della città, già congestionata per il traffico natalizio. L’autista della Csc Mobilità suona a lungo il clacson, per quasi cinque minuti. Alla fine la proprietaria dell’auto, scesa, sembra, per un caffè al Circolo, arriva e, quando l’autista la ammonisce che è stata fotografata e che le arriverà la sanzione, si mette anche a discutere, noncurante del traffico. Alla fine, se ne va e il traffico riprende. © RIPRODUZIONE RISERVATA