Donna incatenata al letto, arrestato familiare per maltrattamenti

Choc a Ortona per l'amara scoperta fatta dai Carabinieri nella giornata di ieri: una donna di 85 anni è stata trovata, infatti, incatenata al letto in un'abitazione situata in pieno centro città. Sono stati indagati i familiari della vittima, un parente è stato arrestato. Una scoperta tragica che ha lasciato sgomenta la città, l'ennesimo caso di maltrattamento nei confronti di un'anziana, un delitto orribile che stona con la vita tranquilla di un piccolo paese in cui tutti conoscono tutti.

La ricostruzione dei fatti è ancora in corso da parte degli inquirenti,ma le prime indiscrezioni riportano che i militari che hanno fatto irruzione a casa e hanno trovato la donna a letto con le caviglie e uno dei polsi bloccati da ferri che erano ancorati al muro e chiusi con un lucchetto. Oltre ai Carabinieri che hanno provveduto immediatamente a liberare la donna, è stato fatto intervenire il 118 che, dopo una prima visita, ha deciso di trasferire l'anziana in ospedale. La donna per fortuna è stata trovata in discrete condizioni di salute e non corre pericolo di vita ma è stata ricoverata all'ospedale G. Bernabeo per gli accertamenti del caso resi necessari anche dall'età della donna.

Ad essere subito indagati sono stati i due familiari della donna, di cui uno è stato subito arrestato. Il pubblico ministero che si sta occupando del caso è Giuseppe Falasca. Ora i Carabinieri della compagnia di Ortona avranno il compito di ricostruire tutta la vicenda soprattutto capire da quanto tempo sono iniziati i maltrattamenti nei confronti dell'anziana. Una notizia che è rimbalzata sui social e che ha lasciato tutti indignati suscitando molta rabbia. In tanti hanno parlato del decadimento di una società che aveva nei suoi pilastri proprio gli anziani diventati ora invece un intralcio alla vita di tutti i giorni. Nelle prossime ore si avranno più dettagli in una vicenda dai contorni ancora oscuri.