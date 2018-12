Incidente sulla Pontina, nulla da fare per il ragazzo: i genitori decidono di donare gli organi

Ultimo aggiornamento: 20:31

I genitori di Thomas De Monaco, il ragazzo coinvolto ieri mattina in un incidente stradale sulla Pontina , hanno deciso di donare gli organi.Le speranze di tenere in vita il giovane che tra qualche giorno avrebbe compiuto 20 anni si sono affievolite con il passare delle ore e i medici dell'ospedale "San Camillo" di Roma avevano iniziato le procedure di osservazione per l'eventuale prelievo di organi destinati alla donazione. Nel pomeriggio si era sparsa la notizia del decesso, che tecnicamente non era ancora avvenuto, poi è arrivata la conferma con la decisione dei familiari di compiere un gesto straordinario in un momento tanto drammatico.Le équipe coinvolte raggiungeranno il "San Camillo" per prelevare gli organi che sarà possibile utilizzare.