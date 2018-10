Latina, schianto frontale sulla strada dei Monti Lepini: morta una donna, quattro feriti

Ultimo aggiornamento: 17:57

Terribile incidente lungo la variante della Sr 156 dei Monti Lepini all'altezza di Lago Mole Muri a Sezze. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte tre autovetture, cinque i feriti. Uno di loro ha perso un braccio nell'impatto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e il 118 con ambulanze e un'eliambulanza. L'impatto è stato tra una Fiat Punto, una Mercedes Classe A e un furgone ma la dinamica è ancora da chiarire. Al momento la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.Uno dei feriti è stato elitrasportato al San Camillo, tre sono stati trasferiti in ambulanza al Goretti, un quinto è stato stabilizzato sul posto.Aggiornamento ore 16.45Una delle persone rimaste ferite nello scontro è morta pochi minuti fa. Si tratta di una donna. Era in condizioni gravissime, tanto che i sanitari del 118 l'avevano stabilizzata sul posto ma non avevano ritenuto possibile trasferirla.