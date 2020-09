Latina, brucia per tutta la notte la pineta del Monte Serapica sui Lepini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha continuato a bruciare per tutta la notte la pineta del Monte Serapica, teatro di un vasto rogo nella serata di domenica. L’incendio è divampato intorno alle 17, in località Antoniana, una zona di confine tra i comuni di Sezze, Sermoneta e Bassiano, a lanciare l’allarme alcuni residenti che, dal versante opposto del monte, hanno visto grandi quantità di fumo liberarsi all’improvviso nel cielo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, il gruppo VVA di Latina e una squadra della Protezione Civile di Sermoneta che, insieme ai vigili del fuoco, constatata l’impossibilità di raggiungere a piedi il luogo dell’incendio, non hanno potuto far altro che attendere l’arrivo di un mezzo aereo per tentare di arginare il rogo e impedire che raggiungesse il fronte opposto della montagna, dove sono presenti molte abitazioni.Le operazioni sono state sospese in serata e sono riprese nella mattinata di ieri, quando finalmente le fiamme sono state sedate e l’area è stata bonificata dai vigili del fuoco. Stando ai primi accertamenti, le fiamme avrebbero bruciato più di un ettaro e mezzo di pineta ma, fortunatamente, la quasi totale assenza di vento ha impedito che l’incendio raggiungesse anche la zona abitata. Sempre domenica, in mattinata, era stato segnalato un altro rogo in Via Vallepazza, in zona Colli, in questo caso però i volontari sono riusciti ad intervenire via terra e a completare le operazioni in poche ore.