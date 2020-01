Paura in via Virgilio a Latina, evacuata a causa di un incendio palazzina di sette piani

Paura in via Virgilio, a ridosso della circonvallazione di Latina, a causa di un incendio che ha interessato un palazzo dell'Ater di sette piani, al "Villaggio Trieste".



Alcuni dei condomini a causa del fumo che si è sprigionato, probabilmente da una cantina per un corto circuito, hanno accusato dei malori, fortunatamente risolti sul posto dal personale del 118.



Il fumo ha invaso la palazzina al punto che i vigili del fuoco sono stati costretti a far evacuare tutti gli appartamenti. Una volta spente le fiamme e diradata la coltre di fumo i vigili del fuoco hanno man mano fatto rientrare le famiglie nelle loro abitazioni.



