Viareggio: uomo rifiuta Tso, si barrica in casa a Torre del Lago e spara

Paura a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, dove un uomo, intorno alle 14 di oggi si è barricato in casa con il padre novantenne e ha cominciato a sparare. Ferito un agente dei Vigili del Fuoco, che si trova in ospedale con una prognosi di dieci giorni.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i problemi psichiatrici di cui soffrirebbe, doveva essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ma all'arrivo dell'ambulanza ha rifiutato il trattamento e si è barricato in casa, aprendo il fuoco quando la polizia è giunta sul posto in supporto ai sanitari. Evacuata una scuola che si trova nelle vicinanze. Nella casa in via Boheme, le forze dell'ordine hanno staccato luce e gas. La via, che porta al lago di Massaciuccoli, è stata chiusa.