Martedì 7 Settembre 2021, 17:10

È in corso l'evacuazione di una palazzina a Roma per una fuga di gas. Lo riferisce la polizia locale. Pattuglie del Gruppo Tintoretto ed Eur sono intervenute in via di Vigna Murata, dove a causa di una fuga di gas i pompieri hanno disposto l'evacuazione di una palazzina. Per garantire la sicurezza delle persone è stata disposta la chiusura della strada, con deviazioni del traffico veicolare.

Incendio grattacielo Milano, sequestrati documenti sui pannelli: indagini per disastro colposo