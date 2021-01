Roma, cadono massi: palazzina evacuata in via di Grottarossa

Roma, evacuata nella notte una palazzina in zona Grottarossa per la caduta di alcuni massi dalla parete di roccia adiacente allo stabile. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale del XV Gruppo Cassia di via Falcade per l'evacuazione della palazzina disposta dai vigili del fuoco. Gli agenti hanno attivato le procedure per l'assistenza alloggiativa, necessaria per le tre famiglie residenti.

