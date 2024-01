Fiamme in una palazzina, paura in via Bixio

Paura in via Bixio, a pochi passa da corso della Repubblica, il cuore della città, dove un incendio ha distrutto un appartamento. Le fiamme sono divampate in un alloggio che si trova al primo piano del condominio che si trova all'angolo con via Marconi.

Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latina che stanno verificando cosa è successo. Nell'appartamento vivono diversi stranieri, alcuni cittadini cinesi, ma anche persone di altre nazionalità. Una situazione di degrado, di scarsa cura anche della sicurezza, probabilment è in questo contesto che si sono sprigionate le fiamme. Si sono vissuti momenti di paura, con il fumo che ha invaso tutta la zona uscendo dalle finestre dell'appartamento al primo piano.