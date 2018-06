Latina, il debutto di Eppy: ecco il car sharing con auto elettriche

di Francesca Balestrieri

Debutta oggi a Latina Eppy, il primo car sharing elettrico a emissioni zero. La flotta di auto elettriche parcheggiate sotto al palazzo Pegasol ha annunciato ieri mattina il debutto del servizio.«E’ un giorno importante per Latina», ha detto Fabio Massimo Bombacci, presidente di Elettra Investimenti, la capogruppo di Alea Mobilità Urbana che gestisce il servizio. «Crediamo in questo progetto, è una scommessa che ci auguriamo di vincere per cambiare la prospettiva dei cittadini. Non potevamo che partire da Latina perché qui è nata Elettra e perché fino ad ora il car sharing elettrico non è stato sperimentato in città di piccole o medie dimensioni come Latina».«Una scelta - continua bombacci - fatta per due motivi: uno ambientale, le auto sono a emissioni zero, e dall’altro economico perché siamo determinati a far crescere il servizio che parte con 14 veicoli e arriverà a 50. E’ una scommessa, è vero, ma siamo curiosi di vedere il risultato soprattutto perché si tratta di intervenire sulle abitudini e sui modi di pensare delle persone. Speriamo di poter essere piccolo motore di accelerazione di questo futuro».Un cambiamento che il Comune di Latina ha sposato interamente: «Sono emozionato – ha detto il sindaco Damiano Coletta – oggi si sta scrivendo una pagina del libro del cambiamento. Questa sarà una opportunità per una rivoluzione culturale perché influirà sul quotidiano delle persone, abbracciando la mobilità sostenibile. Se riusciamo ad entrare in questo ragionamento possiamo essere il punto di riferimento per un circolo virtuoso. Ora tocca a noi, la sfida è iniziata».«Questo è il futuro - ha commentato invece Ermete Realacci, ex presidente della commissione Ambiente della Camera, e oggi da presidente della Fondazione Symbola attento a tutte le novità green della penisola - Latina gioca d’anticipo in un mondo che va verso le auto elettriche».«L’obiettivo dunque – ha poi spiegato Gianbattista Pignataro, direttore Sviluppo Smart cities Solution di Elettra Investimenti – è quello di ridurre i veicoli di proprietà in circolazione cambiando le abitudini dei cittadini».Tra le prime persone a credere nel progetto che arriva alla fine di una procedura a evidenza pubblica avviata nell’estate 2017 dal Comune di Latina, la vicesindaco Paola Briganti che guarda ancora oltre: «La parola che mi sento di utilizzare per spiegare questo percorso è complessità, condivisa con altre associazioni e aziende della città perché l’altro aspetto di Eppy è quello della sicurezza e del benessere. La sperimentazione prevede infatti l’installazione di 30 colonnine di ricarica in punti strategici del territorio, strutturate in modo da poter ospitare al loro interno, in prossimo futuro e grazie al Rotary, la rete dei defibrillatori per fare di Latina una città cardioprotetta».Come previsto in sede di affidamento, i dati raccolti nella sperimentazione da Alea Mobilità Urbana saranno analizzati e rendicontati in un report studio e consegnati all’Amministrazione per poter poi mettere a gara il servizio.Le auto elettriche scelte sono Zoe e Kangoo Renault perché, come ha spiegato Francesco Fontana Giusti, direttore Comunicazione di Renault Italia «l’azienda francese crede nella mobilità sostenibile ed Eppy e Latina diventano un modello di riferimento per i capoluoghi di provincia».