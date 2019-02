È boom del carsharing in Germania. In un anno gli utenti tedeschi delle diverse aziende che offrono il servizio sono aumentati del 17%, arrivando a 2,46 milioni, 350.000 in più rispetto al 2017. È quanto ha reso noto oggi l'associazione delle società di carsharing BCS riportando i dati del 2018. Tre quarti degli utenti del servizio non hanno un'automobile propria, ha reso noto l'associazione, e in totale le auto disponibili per il servizio sono 20.200. Solo un decimo della flotta totale delle auto in carsharing è elettrica, ancora un numero basso, dice Gunnar Nehrke, direttore dell'associazione BCS. «Gli operatori vogliono passare a motori a basse emissioni. Ma non ci sono ancora le condizioni di base: quei veicoli sono ancora troppo cari» © RIPRODUZIONE RISERVATA