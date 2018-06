Il debutto di Eppy, ecco come funziona il servizio

Saranno tre i modelli che Renault ha messo a disposizione: una autovettura 5 posti, Renault Zoe, con un’autonomia di 300 km, un van Reanult Kangoo, autonomia di 120 km, adatto al piccolo trasporto merci per artigiani o privati, e il quadriciclo Twizy anche per chi ha la patente A



Prelevare il veicolo è semplice e funziona come un qualsiasi car sharing. La prima cosa da fare è registrarsi sul sito eppycar.it o scaricare l’app sullo smartphone. Il team Alea Mobilità urbana verificherà in tempo reale i dati per permettere l’accesso immediato al servizio. Ieri, va detto, l’operazione è riuscita facilmente ai possessori di cellulari con sistema Android, mentre è stata impossibile per chi ha sistema operativo IOs: il problema assicurano da Alea Mobilità Urbana verrà risolto a breve. Grazie alla app si potrà individuare l’auto più vicina, prenotarla, o prenderla direttamente inquadrando il QCode sul parabrezza con lo smartphone. A quel punto basterà inserire la chiave elettronica che si trova dentro l’auto nel cruscotto e partire. Attenzione: le auto sono tutte con il cambio automatico.



L'area blu - L’auto potrà essere lasciata ovunque nell’area contrassegnata in blu sulla mappa della mobile App Eppy o negli stalli vicino alle colonnine con strisce verdi. Fuori dalla zona blu si può andare, ma non non è possibile chiudere il noleggio e si paga fino al rientro nell’area blu. Si può inoltre parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu.



Le tariffe - Da oggi e fino al 30 settembre sarà in vigore la tariffa promozionale “Free Eppy”, ovvero i primo 60 minuti al giorno gratuiti. Poi costerà 0,25 centesimi al minuto per 4 ore. E’ prevista una tariffa flat di 45 euro al giorno. Gli utenti hanno segnalato che in questi primi tre giorni malgrado la prima ora gratuita il costo di utilizzo sia stato comunque prelevato dalle carte di credito, ma, assicurano da Alea, la cifra viene riaccreditata entro le 24 ore.



Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



