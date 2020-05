Sono centinaia i fascicoli che si stanno accumulando in questi mesi di totale lockdown negli uffici del Giudice di pace di Latina. Lo stop imposto dalla necessità di limitare al massimo i contatti per evitare il diffondersi della pandemia ha fatto saltare decine e decine di udienze, sia civili che penali a via Vespucci ed è difficile immaginare i tempi per recuperare.

Il Coronavirus di fatto ha determinato un ulteriore carico di procedimenti che, una volta tornati alla normalità, i magistrati non togati saranno chiamati ad esaminare e i rinvii disposti in queste settimane sono davvero a lungo termine. Solo per fare qualche esempio il giudice di pace Stasi nei giorni scorsi ha disposto un rinvio ‘massivo’ dell’udienza civile in programma il 13 maggio al 20 gennaio 2021. E non è da escludere che sia lo stesso per altri procedimenti in calendario, dato che le udienze sono di fatto bloccate.

Anche le udienze del giudice di pace Franca Scugugia hanno subìto rinvii a lungo termine: per quanto riguarda il penale l’udienza del 28 aprile si terrà il 15 dicembre, quella del 14 maggio è invece slittata al 17 dicembre mentre l’udienza civile che doveva essere celebrata il 6 maggio si terrà il 16 settembre. Sarà sicuramente una ripresa difficile quella autunnale considerato anche l’organico sottodimensionato di quell’ufficio giudiziario.

Vedi anche »​ Coronavirus, dai genitori separati alle multe e controlli: quando si può fare ricorso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA