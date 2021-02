Spaccio di droga e truffa con una vendita on line, due denunce dei carabinieri

Una denuncia per spaccio di droga e una per truffa. E' il bilancio dei controlli dei Carabinieri della tenenza di Fondi e della compagnia di Terracina.

Nel primo caso i militari hanno segnalato all'autorità giudiziaria un uomo di 38 anni che nel corso di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 10,5 grammi circa di cocaina. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso.

APPROFONDIMENTI APRILIA Rubano a scuola, ladri colti sul fatto e arrestati da Carabinieri e... LATINA Operazione Alba bianca dei carabinieri di Latina, traffico e spaccio...

A Priverno, invece, i militari hanno denunciato per concorso in truffa, un uomo di 49 anni e uno di 31 che avevano posto in vendita attraverso un sito web, una macchina fotografica, al prezzo di 129 euro, facendosi accreditare la somma su carta prepagata, da un uomo ignaro del raggiro che non ha mai ricevuto la merce.

Ultimo aggiornamento: 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA