Aveva in casa un piccolo arsenale, giovane arrestato dai carabinieri

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato a Terracina dai carabinieri della compagnia perché aveva in casa un mini arsenale. Deve rispondere di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. I militari, con la collaborazione di un’ unità cinofila del nucleo carabinieri di “Santa Maria Galeria”, hanno sequestrato un fucile semiautomatico calibro 12; 17 cartucce a pallini; 4 cartucce a palla, 2 cartucce a pallettoni e 2 bossoli tutti calibro 12. In casa, inoltre, il giovane aveva anche circa 200 grammi di polvere da sparo e materiale vario per il confezionamento di munizionamento da caccia.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

