Latina, elezioni provinciali: ecco il nuovo Consiglio

È terminato nella notte lo spoglio delle schede delle elezioni provinciali di Latina, che hanno visto ieri sera eletto presidente Gerardo Stefanelli (Pd, FI e Civiche pontine), sindaco di Minturno. Il nuovo Consiglio provinciale vede eletti i 12 consiglieri provinciali: quattro seggi per Forza Italia, sono eletti Luigi Coscione, Vincenzo Mattei, Annalisa Muzio (indipendente, consigliera comunale di Fare Latina) e Gianluca Taddeo. Due seggi per le Civiche pontine, con Valeria Campagna (Latina) e Barbara Carinci. Due seggi anche per il Pd, con l'uscente Ennio Afilani e il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Latina, Enzo De Amicis. Nel centrodestra, due seggi per FdI-Provincia Tricolore con Pasquale Cardillo Cupo e Ilaria Marangoni e due anche per la Lega-Prima la provincia di Latina, con Sara Norcia e Federica Felicetti. Stefanelli potrà quindi contare su una maggioranza di 8 consiglieri provinciali su 12 totali.

