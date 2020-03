I cinema sono chiusi per l'emergenza Coronavirus e c'è chi ha scelto di non "sprecare" gli spazi abitualmente utilizzati per pubblicizzare i film in programmazione, sostituendoli con manifesti di opere d'arte. È la scelta fatta a Latina dal Multisala Oxer per non lasciare spazio al "vuoto" riempiendolo con la "bellezza". © RIPRODUZIONE RISERVATA