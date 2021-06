Latina Calcio vince il derby 3-2: Insieme Formia fuori dai play off

Il Latina Calcio 1932 ha battuto l'Insieme Formia 3-2 nel derby andato in scena oggi pomeriggio al Francioni. Alla luce del ko il Formia è quinto in classifica e fuori dai play off del girone G della serie D. Pontini in vantaggio al 33’ del primo tempo con Alessandro. Il pareggio al primo minuto della ripresa siglato da Zonfrilli, ma al 9’ il Latina è di nuovo avanti con Calagna e al 25’ Calabrese blinda il risultato. Il Foprmia accorcia al 49’ con Gomez, ma poi non c'è più tempo.

Questo il tabellino della partita

Latina Calcio 1932 3 – 2 Insieme Formia

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Ciammaruconi, Garufi, Berberini (4’ st Giorgini), Di Emma, Ricci, Calagna (24’ st Corsetti), Calabrese (33’ st Tortolano), Alessandro, Orlando (29’ st Allegra), Mastrone (15’ st Di Mino), Atiagli. A disposizione: Gallo, Di Renzo, Del Prete, Sarritzu. Allenatore: Scudieri.

Insieme Formia (3-5-2): Capogna (32’ st Di Carlo), Iorio, Ioio, Gorzelewski, Puzone (1’ st Sibilla), Pirolozzi (10’ st Quirino), Antogiovanni, Gargiulo, Chinappi (15’ st Fatati), Zonfrilli (30’ st Cuomo), Gomez. A disposizione: Gentile, Romano, Camara, Petronzio. Allenatore: Amato.

Arbitro : Graziella Pirriatore di Bologna.

Assistenti: Matteo Laconi di Cagliari e Martino Fadda di Carbonia.

Marcatori: 33’ pt Alessandro (L), 1’ st Zonfrilli (F), 9’ st Calagna (L), 25’ st Calabrese (L), 49’ st Gomez (F).

Ammoniti: 39’ pt Atiagli (L), 8’ st Ricci (L), 8’ st Pirolozzi (F)

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 3 Insieme Formia 6.

Note: Stadio riaperto al pubblico, 400 spettatori circa.