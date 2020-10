Latina batte la Torres 3-0 e torna in vetta

Il Latina Calcio 1932 batte per 3-0 alla Torres ed è in testa al girone G della serie D con 12 punti, ma dovrà aspettare le sfide di Insieme Formia e Monterosi che sono state rinviate. Gol in apertura di Di Rienzo (al 5') che raddoppio in avvio di ripresa (46'), poi al 78' la terza marcatura di Tortolano.

Il tabellino

Latina Calcio 1932: Alonzi, Pompei, Sevieri, Di Renzo, Tortolano (40’ st Atiagli), Barberini (36’ st Bardini), DI Emma (44’ st Mastrone), Calagna (39’ pt Teraschi), Allegra (34’ st Esposito G.), Esposito A., Giorgini. A disposizione: Gallo, Vinacri, Corsetti, Ricci. Allenatore: Scudieri.

Torres: Carta, Bilea (34’ st Ruzzittu), Ruiu (1’ st Pinna), Mastromarino (30’ st Bianco), Congiu, Lazazzera, Sarritzu (13’ st Deiulis), Fadda (16’ st Mascia), Mesina, Ladu, Belli. A disposizione: Drago, Rutjens, Moro. Allenatore: Gardini.

Arbitro: Andrea Zambetti di Lovere.

Assistenti: Gino Passaro di Salerno e Roberto Maroni di Fermo.

Note

Ammoniti: Bilea (T); Ladu (T); Mascia (T); Di Emma (L)

Angoli: Latina 7; Torres 5.

Goal: 5’ pt Di Renzo (L); 1’ st Di Renzo (L); 33’ st Tortolano (L).

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Spettatori circa 300, ma curva vuota: i tifosi per protesta contro l'obbligo della mascherina non sono sono entrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA