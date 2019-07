Latina: all'ospedale "Goretti" la festa dei lavoratori e un premio che ricorda padre Osvaldo

E' in programma domani, lunedì 8 luglio, la "festa dei lavoratori" dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. L'appuntamento è alle 12 presso la palazzina direzionale. Si tratta della terza edizione di un evento che vuole «ringraziare e festeggiare tutti i lavoratori attivi e non più attivi che in oltre 50 anni hanno lavorato e ancora lavorano con sacrificio e abnegazione in ospedale»



Quest'anno, per la prima volta, sarà sperimentato il premio "Padre Osvaldo", in memoria dello storico cappellano dell'ospedale, che andrà a chi si è distinto per umanità dell'assistenza. Si comincerà con il personale del Pronto soccorso, sempre in prima linea.