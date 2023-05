Domenica 21 Maggio 2023, 09:45

I chioschi a mare, la riorganizzazione della macchina amministrativa, ordinanze già pronte da firmare, il primo Consiglio comunale da convocare e le valutazioni sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, gestito da Abc. Sono queste tra le immediate priorità del sindaco di Latina, Matilde Celentano, già al lavoro in queste ore. Un lavoro che da domani mattina si intensificherà, a partire proprio da Abc. Spicca, nell'agenda del primo cittadino, il primo incontro ufficiale con i vertici dell'Azienda per i beni comuni, già domani mattina di buon'ora. «Ho appuntamento lunedì alle 10.30 con il direttore generale, Silvio Ascoli», premette la Celentano, spiegando come «successivamente, e molto presto, incontrerò anche il presidente del Cda, Gustavo Giorgi, e mi recherò in sede per incontrare tutti». Anche l'incontro con il Cda sarà centrale, in quanto Abc è azienda speciale del Comune, e gli incarichi sono fiduciari dell'amministrazione. Naturalmente, il primo cittadino, che è consigliere comunale fin dal 2016, conosce bene i vertici aziendali. Ma, al momento, il primo cittadino non intende sbilanciarsi sui loro ruoli, ora che il suo approccio è naturalmente differente da quello di un consigliere: «È troppo presto, al momento non abbiamo ancora fatto valutazioni. Per prima cosa, intendo incontrarli».

IL PERSONALE

Saranno ovviamente incontri strategici, come è facile immaginare: da un lato, Abc deve concludere ancora il dispiegamento della raccolta differenziata porta a porta anche nel centro storico di Latina, interrottosi nei mesi scorsi a causa anche degli aumenti dei costi, e è facile supporre che i vertici aziendali chiederanno cosa ne sarà degli aumenti richiesti fin da ottobre scorso al commissario (che ha concesso solo quelli relativi ad aumenti dei costi energetici e dell'inflazione, per un incremento del Pef di 10 milioni di euro); dall'altro, l'amministrazione intenderà capire come Abc intenda procedere nel servizio di gestione.Ma non ci sono solo i rifiuti. Il primo pensiero va ai chioschi bruciati al mare, su cui si è svolto anche un Comitato per l'ordine e la sicurezza nelle scorse ore in Prefettura: «Sono andata di persona a verificare la situazione e incontrare i titolari di tutte le strutture. Oltre al tema della sicurezza, ho incontrato tutti i dirigenti competenti e ho dato indicazione per trovare soluzioni e consentire loro di partire comunque». Venerdì ha poi attivato anche la firma digitale, finalizzata all'emissione ufficiale di atti e documenti, in quanto «ho già diverse ordinanze da firmare».C'è poi il tema del personale: «ho incontrato molti dirigenti, ma non ancora tutti. Farò un giro in tutta l'amministrazione, intendo rendermi conto dei problemi e soprattutto degli spazi, che è necessario trovare per far lavorare al meglio i dipendenti». E, se possa essere necessario effettuare cambiamenti, osserva che «è ancora presto, devo prima avere un quadro generale e completo». Infine, la convocazione del primo Consiglio comunale, quello di insediamento, che spetta al sindaco (successivamente, una volta eletto nella prima seduta, spetterà al presidente dell'assise). Convocazione che secondo norma va effettuata entro 10 giorni dalla proclamazione, per una seduta che deve tenersi entro ulteriori 10 giorni dalla convocazione stessa: «Attendiamo l'esito finale dei riconteggi sulle preferenze dei consiglieri, che si concluderà tra lunedì e martedì, e quindi la proclamazione degli eletti. I primi riconteggi hanno infatti portato alcune novità (nella lista FdI, in particolare, ndr) e aspettiamo quindi la proclamazione degli eletti».