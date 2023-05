Gestione dei rifiuti a Latina, primo incontro tra sindaca Celentano e il direttore di Abc

Un incontro «esplorativo», in cui iniziare a verificare la situazione dell'azienda, ma ancora interlocutorio. Il neo sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha incontrato ieri, per la prima volta nella sua nuova veste da vertice dell'amministrazione di piazza del Popolo, Silvio Ascoli, il direttore generale di Abc, l'Azienda dei beni comuni, che nel capoluogo gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Un confronto centrale nel programma di governo, oltre che urgente, ma che ieri è stato ancora esplorativo, essendo il primo faccia a faccia.

VOTI, FINITO IL RICONTEGGIO

Ascoli ha portato alla sindaca una serie di documenti, a partire dal Bilancio di Abc e dai report sull'attività dell'azienda, incartamenti che ora il primo cittadino studierà. «Ho confermato al direttore generale - spiega la Celentano - che presto andrò in sede per conoscere il Cda e tutti gli operatori. L'incontro odierno (di ieri, ndr) è stato sostanzialmente esplorativo: ora dovrò approfondire tutti i documenti che mi sono stati lasciati».Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell'azienda, ma si apprende come il colloquio venga definito «cordiale e di conoscenza reciproca» e si attende ora l'insediamento del Consiglio per entrare in una fase di confronto più operativo. Il ruolo di Abc è cruciale per una serie di motivi. Intanto, la modifica del piano industriale richiesta dall'azienda per poter proseguire con la copertura del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale (manca ancora il centro storico); poi, le richieste di aumenti in virtù delle necessarie rimodulazioni del servizio. Aumenti che - solo in parte - il commissario Carmine Valente ha già concesso in relazione agli incrementi dei costi energetici e di inflazione, e che già hanno portato a un aumento del Pef (e delle bollette TaRi) di 10 milioni di euro. La giornata del neo sindaco è poi proseguita con incontri con i dirigenti dell'amministrazione, ciascuno dei quali ha portato relazioni sullo stato del proprio settore. Infine, nel pomeriggio, la Celentano ha preso parte all'incontro del prefetto Maurizio Falco con i neo sindaci eletti nell'ultima tornata elettorale per affrontare temi come sicurezza e utilizzo dei fondi Pnrr.Sempre ieri, la commissione elettorale centrale ha terminato il riconteggio dei voti di preferenza di ciascun candidato consigliere delle liste. Ieri è stata la volta di quelle del candidato sindaco Damiano Coletta (Lbc, Pd, Per Latina 2032, M5S) senza novità rilevanti, ma solo aggiustamenti nelle cifre, che non hanno portato a cambiamenti di posizioni. Si attende ora l'ufficialità, dopo la quale il neo sindaco procederà alla convocazione della prima seduta d'assise.