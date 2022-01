Ladri inseguiti dalla polizia a Latina: l'arresto in diretta

Tre ladri sono stati arrestati dalla polizia oggi a Latina poco dopo le tredici, dopo un breve inseguimento i malviventi sono stati bloccati a via del Lido, a pochi metri dalla rotonda da cui ci si immette sulla Pontina. L'arresto è avvenuto sotto gli occhi di decine di automobilisti che in quel momento erano diretti verso il mare. Secondo una prima ricostruzione la polizia era intervenuta dopo una segnalazione di un furto in corso in un appartamento nella zona residenziale del capoluogo, tra il Centro Morbella e la Lottizzazione Cucchiarelli. I poliziotti hanno individuato i banditi e sono riusciti a bloccarli malgrado il traffico molto intenso in quel momento. I tre sono stati fermati e portati in questura per l'identificazione.

A quanto si apprende i malviventi sono "trasfertisiti", arrivati a Latina per mettere in atto furti con il trucco della richiesta di informazioni.