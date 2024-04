Domenica 21 Aprile 2024, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 19:30

L’EVENTO

I suoi 102 anni di età non gli hanno impedito di raggiungere piazza del Popolo, nel centro di Latina, per scattare una foto con l'aquila Olimpia, il simbolo della sua Lazio. Quella che sabato e domenica è stata celebrata al circolo cittadino grazie alla mostra itinerante "Lazio Meravigliosa", organizzata per ricordare lo storico, indimenticabile primo scudetto vinto dalla squadra capitolina nella stagione 1973/74, 50 anni fa. Solo uno degli innumerevoli campionati che Ivo Castellani, per tutti nonno Ivo, centenario di Cisterna, ha vissuto da tifoso biancoceleste.

«Sono arrivato a quest'età perché porto con me il ferro della guerra» racconta l'anziano, riferendosi alle schegge di una bomba a mano che gli trafissero una spalla durante la guerra. L'unico periodo, quello del conflitto bellico, che lo ha costretto ad allontanarsi da Cisterna, dove poi è tornato e dove vive ancora oggi a Colle Marcaccio, attorniato dall'affetto dei propri cari ma soprattutto in buona salute: tanto che l'anno scorso gli è stata anche rinnovata la patente.

Da 35 anni in pensione, Ivo trascorre le sue giornate coltivando l’orto, curando il giardino e persino tagliando legna per il camino, ma soprattutto guardando la sua Lazio in tv. Ne ha viste di partite dall’alto dei suoi anni.

Ad essere celebrata nel fine settimana appena trascorso, in particolare, è stata la compagine che per la prima volta permise al tricolore di campeggiare sulle maglie biancocelesti, al termine di una stagione che tutti i tifosi ricordano, anche quelli più giovani. Come? Attraverso i racconti dei loro padri e dei loro nonni, così vividi nella memoria e che sabato e domenica hanno preso vita grazie alla mostra itinerante pensata per celebrare quell'indimenticabile successo. Cimeli storici originali, magliette, scarpini, palloni, trofei, biglietti e gagliardetti, ma anche fotografie e video che hanno fatto riassaporare a tutti i visitatori la storia, il clima e le emozioni di quegli anni. Un appuntamento che nonno Ivo non poteva di certo perdersi l'aquila Olimpia che ieri, accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, era al circolo cittadino.