La Benacquista basket in visita al centro per diversamente abili "Salvatore Minenna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Lucio Benacquista e la squadra di basket che milita nel campionato di serie A2 sono stati per un pomeriggio insieme ai ragazzi del centro diurno per diversamente abili "Salvatore Minenna" di Latina.Il commendatore ha avuto al suo fianco oltre alla squadra anche staff tecnico e dirigenziale, tutti molto felici di scambiare gli auguri di buone feste con i ragazzi del Centro che li hanno accolti con grande entusiasmo e calore: «Siete tutti molto simpatici e vi voglio un gran bene, siete parte della mia grande famiglia Latina Basket», ha esordito il numero uno in casa Benacquista.Ancora una volta il presidente ha dato personalmente segnali di aggregazione, unione, fratellanza e solidarietà dopo aver instaurato contatti con i dirigenti del centro diurno, grazie alla fattiva collaborazione della dottoressa Ilaria Tagliavia, gettando delle solide fondamenta per un vero e proprio rapporto di amicizia sportiva. Con il passare del tempo i contatti si sono rafforzati organizzando scambio di visite con la squadra nerazzurra pronta a intervenire alle manifestazioni o iniziative del Centro e i ragazzi che assistono alle partite casalinghe della Latina Basket dalle tribune del PalaBianchini.Siamo onorati di essere qui con voi - ha detto il presidente - desideriamo farvi i nostri migliori auguri di buone feste a voi, alle vostre famiglie e a tutti i collaboratori del Centro Minenna, che gestiscono con grande impegno e minuziosa cura gli aspetti organizzativi e di coordinamento e che si dedicano a voi ragazzi con pazienza e grande cuore. Non si può parlare con voi, né di voi senza farlo con il cuore».