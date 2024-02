Sabato 3 Febbraio 2024, 10:52

Gli ulteriori 60 giorni di proroga della sperimentazione dell'isola pedonale del centro storico di Latina serviranno per definire regolamenti e progetti, ma intanto l'amministrazione si porta avanti e ridefinisce fin d'ora gli stalli auto, esterni all'area, che servono per i residenti. Emerge dalla delibera di proroga della sperimentazione, pubblicata ieri all'albo pretorio.La delibera definisce Apu (area pedonale urbana) l'isola, e ricorda come «nell'area del centro storico sono state ultimate le analisi, indagini e rilevazioni», e come dalla commissione Attività produttive del 29 gennaio scorso è stato stabilito che «l'attuale sperimentazione è risultata carente di tutti i presupposti per poter dare un giudizio positivo sulla permanenza della stessa. Allo stesso tempo, vista la buona riuscita degli eventi organizzati durante le festività natalizie, vista la volontà di riportare servizi al cittadino negli edifici pubblici del centro storico (ufficio anagrafe, ufficio tributi, e altri), vista la possibilità in prospettiva di attingere ai fondi Fesr, per una più completa riqualificazione del centro storico, emerge quale indirizzo politico della maggioranza, di presentare una proposta progettuale entro e non oltre 60 giorni, che miri a rendere permanente l'isola pedonale». Inoltre, l'amministrazione vuole valorizzare il centro storico con misure finalizzate a rafforzare la sua destinazione di "centro commerciale naturale", di riferimento culturale, di luogo di rappresentanza, servizi e residenza, con progetti coordinati che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dell'attrattività del sito, della mobilità e della sicurezza dei fruitori».Il primo aprile dunque si chiude e in maniera definitiva: per sempre isola pedonale. Ma come? Intanto bisognerà stilare un regolamento e predisporre la segnaletica, soprattutto per quello che concerne gli ingressi di carico e scarico merci. La maggioranza parla poi apertamente di "riperimetrazione". L'ipotesi più probabile, al momento, è quello di includere anche il tratto di corso della Repubblica fino a piazza San Marco; il che però porterebbe nell'isola anche via Costa e largo Rossini, con evidenti complicazioni per raggiungere piazza della Libertà e il Palazzo del Governo; l'altra ipotesi è chiudere i due tratti ancora percorribili di piazza del Popolo, quello davanti al Circolo cittadino (più fattibile) e quello tra via Emanuele Filiberto e via Duca del Mare (più complicato). Il tema però, in questi due mesi è un altro: cosa fare dell'isola. Si sa che sarà dotata di arredi, si sa che dovranno svolgersi eventi. Il tutto farà parte di un progetto più ampio, che sarà presentato alla città.Intanto, già da ieri sono stati ridefiniti i parcheggi per i residenti, al momento solo per questi 60 giorni e solo per il veicolo principale dei residenti. Sono 39, di cui 6 nel parcheggio di largo Peppino Impastato, 3 in largo Caduti di Nassiriya, 9 in piazzale dei Bonificatori, 5 in via Carducci, in viale Umberto I, 4 in via Costa, 4 in largo Rossini, 5 in piazza della Libertà; stalli che saranno contraddistinti a terra in forma anonima con le scritte "Pl1", "Pl2", "Pl3" e così via. Vengono anche riposizionati alcuni stalli per persone diversamente abili presenti nell'isola pedonale e riposizionati in una diversa collocazione, immediatamente a monte o immediatamente a valle del limite dell'isola.