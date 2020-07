Invasione di vespe al campo e arbitro allergico, salta la partita di baseball

Hanno aspettato mesi, si sono adeguati alle norme di sicurezza contro il Covid e quando è stato il momento di tornare in campo ci ha pensato una "invasione" di vespe a far saltare tutto. Esordio singolare per il Latina baseball nel campionato di serie C. Ieri al "Mario Zago" era ospite il Salerno per la prima giornata del torneo, ma la presenza di diversi nidi di vespe e il volteggiare degli insetti in campo, ha prima portato a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco con sospensione dell'incontro, quindi al rinvio della gara.

L'arbitro, infatti, ha reso noto di essere allergico alla puntura delle vespe e così è stato deciso di rimandare tutto.

Vedi anche > Latina, tensione al derby di baseball dopo un'espulsione: polizia in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA