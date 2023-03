Incidente tra strada Sabotino e strada Lunga: coinvolte tre auto, due giovani in ospedale

Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, tre auto sono state coinvolte in un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi all'incrocio tra Strada Sabotino e Strada Lunga, a Latina. Una Ford guidata da un uomo, una Hyundai con al volante un signore e una Citroen con a bordo una coppia di ragazzi si sono scontrate dove le due vie si incrociano: a causa del colpo, l'auto francese con a bordo i due giovani fidanzati ha carambolato per qualche metro, andandosi a schiantare contro un palo a bordo strada.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale e ad una volante della Polizia, intervenuta per la viabilità, un'ambulanza del 118, i cui paramedici hanno trasportato i due giovani in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi.