Incidente sull'Appia, tir contro auto: un ferito, problemi per la viabilità

Grave incidente stradale sull'Appia, in località Tor Tre Ponti a Latina. Un'auto si è scontrata con un tir e il conducente della Fiat è quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Estratto dalle lamiere, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari dell'Ares 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti".



Secondo una prima ricostruzione l'auto stava attraversando l'Appia provenendo da via Carrara o svoltando su via Tor Tre Ponti, mentre il Tir procedeva sulla statale 7. Problemi per la viabilità nella zona dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 16:09