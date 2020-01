Incidente sull'Appia a Pontina, quattro feriti: uno è grave

Incidente giovedì sera intorno alle 20 sulla Migliara 47, all'incrocio con la Stata Appia in territorio di Pontinia. Nello schianto sono rimasti coinvolti 3 mezzi, quattro i feriti, tutti trasportati al Santa Maria Goretti. Uno di loro versa in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Latina e i carabinieri di Sabaudia che hanno effettuato i rilievi e ricostruiranno la dinamica. Sono intervenuti anche i volontari dell'Anc di Sabaudia per supporto nella viabilità. I feriti sono ragazzi di una società sportiva che rientravano da un allenamento a Priverno © RIPRODUZIONE RISERVATA