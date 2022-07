Incidente a Pontinia, furgone contro un albero: un morto e un ferito grave

Incidente mortale nella notte lungo la Migliara 47, nel territorio di Pontinia. Un uomo è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Si è trattato di un incidente autonomo. Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è uscito fuori strada finendo contro un albero.



L'impatto è stato devastante e ha completamente il distrutto il veicolo. Il conducente ha perso la vita sul colpo, mentre l'altro occupante del mezzo è rimasto ferito in modo grave ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica del sinistro.