Auto si ribalta a Priverno, morta una donna di 50 anni di Roccagorga

Una donna di 50 anni, Eleonora Ludovici, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi su via Torretta Rocchigiana a Priverno, vicino il cimitero comunale.

La vittima, residente a Roccagorga, era al volante del suo Volkswagen Maggiolone quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo forse in seguito a un malore o a una distrazione. L'auto si è ribaltata, lasciando la donna senza scampo. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono arrivate ambulanze e un elicottero, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la figlia di 12 anni, fortunatamente senza gravi conseguenze. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.