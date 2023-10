Incidente sul lavoro in piazza Ilaria Alpi, operaio precipita da tre metri di altezza

Un operaio è precipitato in una buca, questa mattina, mentre lavorava in un cantiere. E' successo intorno alle 8.30 di questa mattina in Piazza Ilaria Alpi a Latina, nel cantiere dove è in corso la costruzione un palazzo. L'uomo, a quanto sembra, è scivolato ed ha fatto un volo di circa tre metri.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118 per il recupero e il trasporto in ospedale del ferito. Una volante della polizia ha invece raccolto le tesimonianze dell'accaduto.