Incidente nella notte: esce di strada con l'auto, finisce in un canale e muore

Un uomo è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte su via Acciarella, al confine tra Latina e Nettuno, nei pressi dell'ex ristorante Torre Astura.

La vittima era a bordo di una Renault Clio e stava dirigendosi verso Nettuno, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale ha perso il controllo del mezzo, ha sbattuto prima contro un palo, ha divelto un muretto e poi è finito nel canale sottostante.

Vani i soccorsi del personale dell'Ares 118, è stato possibile solo constatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo incastrato tra le lamiere.