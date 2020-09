Incidente sulla via Appia a Cisterna, grave ragazzo di 20 anni

Ultimo aggiornamento: 08:07

Spaventoso incidente ieri sera intorno alle 22,30 sulla via Appia all'altezza dell'incrocio tra via Artemide e via Ninfina.A scontrarsi due vetture una Fiat 500 e una Volkswagen Polo su cui viaggiavano due persone, nella prima un uomo residente a Sermoneta e nella seconda una persona che abita nel capoluogo. Sul posto i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco del Comando di Latina, sopraggiunti a seguito di diverse segnalazioni arrivate al numero di emergenza della sede territoriale. L' intervento si è reso necessario per estrarre l'automobilista che guidava la Fiat 500 per dar modo ai sanitari del 118 di prestare le prime cure, sopraggiunti con un'auto medica e un ambulanza, successivamente il ragazzo di 20 anni è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono molto gravi. Il tratto di strada è stato interrrotto al traffico tra le 23,30 e le 2,30 per permettere alla ditta specializzata di rimuovere i mezzi incidentanti ed effettuare la bonifica del manto stradale invaso da detriti e liquidi persi dalle vetture nel violento impatto. L'incrocio dell'Appia in questione si conferma scenario di un luogo in cui spesso si verificano sinistri per la pericolosità di un intersezione a raso. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordineper ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.