Incidente frontale tra quattro auto sull'Appia: tre persone ferite e trasportate in ospedale

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 16 di oggi pomeriggio sull'Appia, all'altezza dell'intersezione con la Migliara 46. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Pontinia, una Mercedes guidata da un uomo è venuta a scontrarsi con altre tre vetture, un Fiat Fiorino, una Citroen C5 e una Volkswagen Golf. Ad avere la peggio le tre persone a bordo dell'auto tedesca, trasportate in ambulanza negli ospedali di Latina e Terracina.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti di Polizia Locale, la Mercedes viaggiava sulla Strada Statale 7 provenendo da Cisterna di Latina in direzione Terracina quando, probabilmente a causa della rottura di un braccetto dell'auto, l'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo, colpendo la Citroen che procedeva nella sua stessa direzione e il Fiorino e la Golf che andavano invece verso Latina.

I tre feriti, due fratelli e nipote originari di Fondi e che si stavano dirigendo da un parente a Sezze, sono rimasti feriti e trasportati negli ospedali di Latina e Terracina, fortunatamente nessuno di loro in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale, una gazzella dei carabinieri.