Incidente a Casalazzara, Pontina chiusa in direzione Roma

A causa di un incidente stradale, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 148 «Pontina», in direzione Roma, all'altezza del km 38,900 a Casalazzara in provincia di Latina. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due

veicoli. Il traffico è provvisoriamente deviato con indicazioni sul

posto. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per

la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della

viabilità nel più breve tempo possibile.