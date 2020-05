Fiamme dolose: incendiate le auto del sindaco di Sermoneta e del fratello

Sono incendiate la notte scorsa le auto del sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, e del fratello - non del padre come si era detto inizialmente. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che hanno verificato come le fiamme siano dolose.

Un avvertimento in piena regola, quindi, per il sindaco di Sermoneta che è al suo terzo mandato da primo cittadino, alla guida di una coalizione civica.

La Giovannoli ha fatto una dichiarazione sulla sua pagina facebook: «Questa notte la mia auto e quella di un mio familiare sono state danneggiate da un incendio. Io e la mia famiglia confidiamo nelle forze dell’ordine affinché facciano al più presto chiarezza sull’accaduto. Sono incredula, ma nello stesso tempo serena: vado avanti a testa alta e continuerò a svolgere il mio incarico di amministratrice con lo stesso impegno e la determinazione di sempre».

