A fuoco appartamento a Latina Scalo, un morto nell'incendio

Una persona è morta nell'incendio di un appartamento avvenuto a Latina Scalo, in via Camelie. E' ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari dell'Ares 118. Secondo le prime informazioni l'incendio è divampatato per cause da accertare e la persona che era all'interno non è riuscita a mettersi in salvo. A dare l'allarme sono stati i vicini, richiamati dal denso fumo proveniente dall'appartamento.



L'uomo era residente al civico 36, al secondo piano. Avrebbe provato a uscire di casa senza riuscirvi. Sgomento tra i residenti.

