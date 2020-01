Sermoneta, il bilancio del sindaco Giovannoli dopo 6 mesi di amministrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilancio dell sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli dopo sei mesi di amministrazione."Il lavoro più importante - scrive il Comune in una nota - si è concentrato sul riassetto della macchina amministrativa. Dopo aver ripristinato i rapporti sindacali e soprattutto aver dato modo ai dipendenti comunali di crescere, sia dal punto di vista professionale che economico, nell’ultimo mese sono stati approntati i regolamenti che consentiranno, già da questo mese di gennaio, di assumere nuovo personale. Il 2020 sarà proprio l’anno delle assunzioni, che vedranno il numero di dipendenti comunali crescere di otto unità, per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza".Poi un riferimento all'urbanistica con un risultato importante: l’approvazione delle osservazioni del Comune di Sermoneta da parte del Consorzio industriale Roma-Latina per la zona di Tufette, che consentiranno una riduzione delle aree a destinazione industriale, la salvaguardia delle aree a vocazione agricola e l’inserimento di aree a servizi e verde attrezzato per la collettività."Vogliamo far crescere Sermoneta sul fronte turistico - spiega il sindaco - in questi sei mesi il borgo è tornato a essere set per un film internazionale e sono state registrate tre trasmissioni tv per i canali Rai e Sky; la partecipazione alla Fiera del Turismo di Rimini ha gettato inoltre le basi per lo sviluppo del marchio “Le vie dei Caetani insieme al Comune di Cisterna e alla Fondazione Caetani".“Umiltà, confronto costante con la popolazione, attenzione ai bisogni della cittadinanza: questo è il nostro modo di governare – aggiunge Giuseppina Giovannoli – perché prima di essere amministratori, siamo cittadini che vivono il territorio, usufruiscono dei servizi e che pretendono una pubblica amministrazione efficiente. Il mio grazie va la squadra con cui condivido l’onore di guidare Sermoneta, persone motivate che stanno mostrando grande impegno e preparazione, agli uffici comunali che attuano i nostri indirizzi e naturalmente alla cittadinanza, che sei mesi fa ci ha affidato il mandato di amministrare questo territorio. Sarà un 2020 impegnativo ma sicuramente anche ricco di grandi soddisfazioni”.