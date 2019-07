Imbarcazione prende fuoco, paura e feriti durante la navigazione a Ponza

Un'imbarcazione ha preso fuoco durante la navigazione a Ponza, all'altezza di punta Tramontano. Si tratta di un piccolo yacht dal quale è immediatamente partito l'allarme. Sono intervenuti i mezzi della Guardia costiera per i primi soccorsi, coadiuvati dai Carabinieri e dall'azienda Dmd sea service.



Grande spavento a bordo e secondo le prime informazioni anche un paio di feriti, trasferiti al porto e presi in consegna dall'ambulanza dell'Ares 118 per essere medicati al poliambulatorio dell'isola. In corso di accertamento i motivi dell'incendio.