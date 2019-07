Ponza, yacht sbaglia manovra e finisce su una secca

Paura per gli occupanti di uno yacht rimasto incagliato sulla secca delle "Cantine" a Ponza. Una manovra sbagliata o la scarsa conoscenza dei fondali dell'isola ha portato lo scafo a urtare violentemente la prua. Immediata la richiesta di soccorso, tanto spavento per chi era a bordo ma per fortuna nessuna grave conseguenza.



Il recupero è stato possibile grazie all'intervento degli specialisti della Dmd sea service che hanno disincagliato lo yacht e poi lo hanno trasportato in cantiere per le riparazioni del caso. Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA